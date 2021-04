Algérie : Vague d’arrestations des étudiants en marge du Hirak

Plusieurs étudiants et citoyens algériens ont été arrêtés mardi avant la 114ème marche contre le régime des généraux algériens.

Toutes les personnes qui essayaient de se regrouper ou de se rassembler pour manifester ont été dispersées par les forces sécuritaires ou arrêtées par des policiers en civil.

Le régime despote du général Saïd Chengriha, pour murer les manifestations du Hirak, est passé actuellement à la répression, les arrestations et les incarcérations, en violant les droits civiques.

Le Hirak, entamé le 16 février 2019, est un mouvement populaire qui a protesté dans un premier temps contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel et par la suite contre le régime militaire des généraux, véritable détenteur du pouvoir en Algérie.

Les opposants d’opinion ont confirmé que «le mardi 114 du mouvement du Hirak algérien était un mardi d’oppression terrible et sévère, notamment dans la capitale algérienne, où le gang a contré le peuple libre, arrêté des dizaines de personnes et cadenassé la ville pour faire peur aux gens».

L’objectif actuel de l’État est de contrôler les jeunes et les étudiants par des arrestations avant les prochaines élections. Il n’y a pas de justice ni de droits humains en Algérie. Il y a seulement ceux qui affament le peuple, l’oppressent, le dépouillent et lui mentent.

Pour les prochaines élections législatives, le boycott sera sans précédent, d’autant plus que le pays est dans un terrible déclin économique.

Le régime bénéficie et profite de projets et de privilèges sans limites, au détriment de la situation sociale fragile et de la tromperie vécue par le peuple dans un mensonge inouï.

L’histoire des services de renseignement militaire est pleine de massacres, d’enlèvements et d’assassinats, mais les médias alternatifs sont devenus une menace pour le régime puisqu’ils l’exposent et révèlent sa vérité, selon les témoignages de dissidents algériens.

Ce qui intéresse la junte militaire du général Saïd Chengriha et ses complices politiques n’est que le gain financier au détriment du peuple algérien.