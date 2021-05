Angola : priorité aux investissements étrangers

L’Angola souhaite attirer davantage d’investissements étrangers directs (IED) et renforcer ses relations avec tous les investisseurs et créanciers internationaux, a indiqué la ministre angolaise des Finances, Mme Vera Daves.

«Notre programme de réformes économiques accorde la priorité aux investissements étrangers directs, non seulement avec la Chine, mais également avec d’autres partenaires internationaux», a déclaré Mme Daves lors d’un webinaire.

La ministre a, à cette occasion, mis l’accent sur les réformes macro-économiques en cours dans le pays, en particulier celles qui concernent la viabilité de la dette publique.

« Nous voulons apporter une valeur ajoutée à notre économie en créant des emplois et nous essayons d’améliorer nos relations avec nos partenaires économiques.

L’Angola dispose, depuis le 15 mars, d’une nouvelle plateforme au service du commerce extérieur, afin de simplifier les processus d’importation de biens.

Il s’agit de la plateforme intégrée du commerce extérieur (PICE), un service numérique qui harmonisera le processus administratif, de manière transversale, pour répondre à toutes les entités en un seul flux.

La première présentation formelle du PICE a été adressée aux membres du Comité national de la facilitation du commerce (CNFC) et aux représentants des associations professionnelles, lors du conseil d’administration du ministère de l’Industrie et du Commerce et visait à démontrer le mode de fonctionnement et d’interaction de la plate-forme.