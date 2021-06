Djibouti : 15 millions dollars de la BM

Un accord de financement additionnel d’un montant de 15 millions dollars entre la République de Djibouti et la Banque Mondiale (BM) a été ratifié mardi en Conseil des ministres.

Ce financement additionnel a pour objectif d’élargir les transferts monétaires avec 2500 ménages à Djibouti-ville et la couverture totale des bénéficiaires sera de 7500 ménages pour l’ensemble du territoire, selon l’agence djiboutienne d’information ADI.

Ce financement « jouera un rôle clé en soutenant les efforts de Djibouti en matière d’atténuation des impacts sur la croissance, de réduction de la pauvreté et de protection de la population la plus vulnérable dans la capitale et les régions», souligne-t-on.