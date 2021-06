Tchad : l’ONU lance un appel d’aide d’urgence humanitaire 

L’organisation des Nations-Unies (ONU) a lancé conjointement avec le gouvernement tchadien, un plan de réponse humanitaire d’un montant de 617 millions de dollars pour apporter une aide d’urgence à plus de 4 millions de personnes au Tchad.

Selon l’ONU, ce pays d’Afrique centrale continue d’être confronté à une crise de protection et à des situations humanitaires complexes et multiples.

Le Tchad est confronté à une pénurie alimentaire, à la sécheresse, aux problèmes sanitaires …

Selon Jens Laerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), le financement de la réponse humanitaire au Tchad reste bien en-deçà de ce qui est nécessaire. « Presque à mi-chemin de 2021, moins de 50 millions de dollars, soit 8% de ce que nous demandons, ont été reçus », a-t-il déploré, soulignant l’urgence « de trouver davantage de fonds ».

D’après le porte-parole, quelque 4,6 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire au Tchad. Avec une population de près de 17 millions d’habitants, en moyenne une femme, un homme ou un enfant sur trois a besoin d’une aide humanitaire d’urgence.

Le pays accueille également un million de déplacés et réfugiés : plus de 500.000 réfugiés du Soudan, de la Centrafrique et du Nigeria voisins, pour la plupart dans le pays depuis plus de 10 ans, outre les 460.000 déplacés internes.