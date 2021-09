Soudan: échec de la tentative de coup d’État selon Khartoum

Le gouvernement soudanais a annoncé mardi qu’un groupe d’officiers et de civils liés au régime de l’ex-président Omar el-Béchir, ayant fomenté une tentative de coup d’Etat, ont été arrêtés.

“Une tentative de coup d’Etat manqué, menée par un groupe d’officiers des forces armées et de civils issus de l’ancien régime (…), a été maîtrisée à l’aube (mardi)”, a déclaré à la télévision d’Etat le ministre de l’Information Hamza Baloul. Les autorités ont arrêté “les chefs du complot manqué” et la situation est désormais “sous contrôle”, a-t-il ajouté.

La tentative de coup d’Etat visait le gouvernement de transition soudanais formé après l’éviction en avril 2019 de Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de pouvoir absolu.