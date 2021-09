Tchad : neuf personnes tuées dans une attaque de Boko Haram

Au moins neuf civils ont été tués par des terroristes de Boko Haram dans le centre-ouest du Tchad, a indiqué mardi le gouverneur de la province du Lac Tchad, Mahamat Fodoul Makaye.

L’attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le village de Kadjigoroum sur le lac Tchad, une zone aux confins du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad.

«Les éléments de Boko Haram ont attaqué Kadjigoroum et tué neuf personnes et incendié le village», a précisé le gouverneur.

Par ailleurs, des affrontements entre éleveurs nomades et cultivateurs sédentaires ont fait 27 morts dans l’est du Tchad, avait indiqué mardi le ministre tchadien de la Justice, Mahamat Ahmat Alhabo.

«Des autorités traditionnelles ont vendu en 2017 des espaces à des éleveurs nomades arabes qui veulent s’installer dans la localité mais les cultivateurs autochtones, des Ouaddaïens, contestent cette vente» et des combats « ont fait 27 morts dimanche », a précisé le ministre.