Mali : discours du colonel Assimi Goïta à la nation à l’occasion du 61ème anniversaire de l’indépendance du pays (22 septembre)

Le colonel Assimi Goïta a fait savoir que le Programme d’actions gouvernemental, validé par le Conseil national de transition et que le Premier ministre a l’honneur de piloter, se résume en quatre axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l’organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l’adoption d’un pacte de stabilité, ajoutant qu’il s’agit d’un programme ambitieux mais dont la mise en œuvre exige un accompagnement sans faille de toutes les couches socioprofessionnelles et de toutes les sensibilités nationales.

A toutes ces réalisations, s’ajoute l’ouverture très prochaine d’une école de guerre dans le pays, qui émane d’une volonté politique forte des autorités de la transition visant à assurer au Mali son autonomie dans la formation de haut niveau des officiers supérieurs de la chaîne de commandement, a-t-il encore ajouté, notant que cette école permettra de doter les forces de défense et de sécurité d’un outil efficace de réflexion, de recherche et d’analyse des questions stratégiques, ainsi que d’une expertise indispensable pour faire face aux défis et enjeux liés à la planification et à la conduite des opérations.

“Un autre grand chantier demeure la tenue de la révision ordinaire des listes électorales, la réorganisation territoriale et le retour de l’administration sur toute l’étendue du territoire. Dans une dynamique de recherche de solutions adaptées tendant à éviter les crises et contestations répétitives liées au déroulement des élections dans notre pays, le gouvernement entend expérimenter l’organe unique de gestion des élections.

En remplacement des méthodes précédentes, cet organe aura l’avantage de rendre plus transparent et fiable, le processus électoral”, a souligné M. Goïta.

“Cette fête me donne également l’opportunité de saluer les avancées dans le domaine agricole, notamment dans le secteur du coton, qui fait vivre 20% de la population malienne. Cet effort considérable à permis de revitaliser ce secteur, poumon économique de notre pays”, s’est-il félicité.