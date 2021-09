Ethiopie : 114 millions de dollars grâce à l’exportation de masques vers les marchés américain et européen

Le grand parc industriel éthiopien de Hawassa a réalisé 114 millions de dollars de revenus grâce à l’exportation de masques vers les marchés américain et européen au cours de l’exercice fiscal clos le 08 juillet, a indiqué Fitsum Ketema, directeur général du parc industriel.

Malgré les difficultés imposées par le coronavirus, des entreprises opérant au sein du parc industriel ont été capables de réduire l’impact de la pandémie par la production et l’exportation de masques et autres produits similaires de qualité, selon M. Ketema.