Niger : un soldat tué et plusieurs autres blessés dans une attaque terroriste

Au moins un garde national nigérien a été tué et plusieurs autres blessés dans une attaque terroriste perpétrée par des hommes armés mercredi soir contre leur poste à Tamou dans la région de Tillabéry (sud-ouest), selon de source sécuritaire.

Les assaillants venus en nombre ont mené une attaque d’envergure vers 21h locale (20h GMT) conte le poste de la Garde nationale qui a été repoussée par les soldats, précise la même source, ajoutant que plusieurs gardes ont été blessés au cours des combats et un d’eux a succombé à ses blessures.

Le Niger est devenu le théâtre des attaques meurtrières des groupes terroristes proches d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), de l’Etat islamique et des mouvements rebelles basés dans le nord du Mali voisin.

Selon l’ONU, ces attaques ont causé des centaines de victimes civiles et militaires et des dizaines de milliers de déplacés.