Nigeria: arrestation de trois auteurs présumés du rapt de plus d’une centaine d’élèves

La police a annoncé jeudi soir l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’avoir enlevé dans le nord-ouest du Nigeria plus d’une centaine d’élèves dans une école chrétienne.

Le 5 juillet, des hommes armés avaient envahi le pensionnat du lycée baptiste Bethel Secondary School, à la périphérie de la ville de Kaduna, et enlevé 121 élèves qui dormaient dans leurs chambres.

Depuis le 5 juillet, 100 élèves ont été libérés ou ont réussi à s’échapper, tandis que 21 restent encore aux mains de leurs ravisseurs.

Ce kidnapping de masse s’inscrivait dans une série d’enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés appelés des bandits, agissant dans le nord-ouest et le centre du Nigeria.

Plus d’un millier d’écoliers et d’étudiants ont été enlevés depuis décembre, lorsque les gangs ont commencé à s’en prendre aux établissements scolaires. La plupart ont été relâchés après des négociations mais des centaines restent prisonniers dans des camps cachés dans des forêts.