Afrique du Sud : l’insécurité et la criminalité dans un contexte de crise sanitaire

La police sud-africaine vient de lancer la campagne «Pays en bleu» pour promouvoir les capacités de ses membres et leur permettre ainsi de faire face à la criminalité qui sévit dans le pays.

Le lancement de cette campagne a eu lieu à Durban, une région qui a enregistré au fil des ans les taux les plus élevés de crimes, notant que la police des drones sera également introduite dans certains points chauds de la criminalité.

La campagne, vise à dissuader toutes les formes de criminalité et à prévenir et combattre les crimes, notamment la violence sexiste, le féminicide, le détournement de voiture, les vols dans les entreprises et les résidences et la prolifération des armes à feu.