Kenya : l’inflation globale est passée à 6,6% en août contre 6,5% en juillet

Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya (CBK), Patrick Njoroge, a signalé que les coûts élevés du carburant et des denrées alimentaires ont fait grimper le taux d’inflation.

Selon les nouvelles données, l’inflation des prix des carburants et des denrées alimentaires a atteint respectivement 9,2 % et 10,7 %, alors qu’en juillet, l’inflation alimentaire s’élevait à 9,1%, poursuit l’auteur de l’article.

« Cela a été principalement attribué aux conditions météorologiques sèches et aux contraintes d’approvisionnement », a avancé Njoroge, faisant savoir que les pressions inflationnistes devraient être élevées à court terme, principalement en raison de la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires, et de l’impact des mesures fiscales récemment mises en œuvre.