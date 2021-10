Tchad : appui budgétaire de 15 millions d’euros accordé par la France

Le Tchad va bénéficier d’un appui budgétaire de 15 millions d’euros accordé par la France, en vertu d’une convention signée dans la capitale tchadienne entre les deux parties.

Cinq millions d’euros serviront à soutenir le secteur de la santé et dix millions d’euros à accompagner la modernisation des finances publiques et le redéploiement du Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP) dans les institutions et les provinces du pays, selon la convention.

Le déficit budgétaire de l’Etat tchadien pour l’exercice 2021 a été estimé à 149 milliards de francs CFA (environ 298 millions de dollars).