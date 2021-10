Afrique: Google investira un milliard de dollars sur cinq ans pour un internet plus rapide 

Google a annoncé mercredi un plan d’investissement d’un milliard de dollars sur cinq ans pour le continent africain, promettant sur ce marché à la population jeune, un accès plus rapide et abordable à internet ainsi qu’un soutien financier aux startups locales.



Moins d’un tiers des 1,3 milliard d’Africains sont actuellement connectés à l’internet haut débit, selon la Banque mondiale. Mais le continent, où près de la moitié de la population a moins de 18 ans, est un marché prometteur.



Soulignant d' »énormes progrès » ces dix dernières années en matière de connectivité, le PDG du géant américain des technologies, Sundar Pichai, a déclaré dans un communiqué qu' »il y a encore du travail à faire pour rendre l’internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain ».



L’investissement comprendra notamment l’installation du câble sous-marin Equiano, destiné à transporter un internet haut débit en traversant l’Afrique du Sud, la Namibie, le Nigeria, Sainte-Hélène et reliera le continent à l’Europe.



Le programme prévoit également l’allocation de prêts à faible taux en faveur des petites entreprises locales, ainsi que des prises de participation dans des startups africaines.



Se disant « inspiré par la scène innovante des startups technologiques africaines », le directeur général de Google en Afrique, Nitin Gajria, a affirmé être « fermement convaincu que personne n’est mieux placé pour résoudre les plus grands problèmes de l’Afrique que les jeunes développeurs et créateurs de startups ».