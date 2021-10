Burkina: Le président cède le ministère de la Défense au général Aimé Barthélémy Simporé

Le président du Burkina Faso Roch Kaboré a cédé, jeudi, le portefeuille de la Défense au général Aimé Barthélémy Simporé qui le secondait depuis plus de trois mois, rapporte l’Agence d’information burkinabé AIB.



Le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé devient ainsi le nouveau ministre de la Défense nationale et des anciens combattants selon un décret présidentiel, indique l’Agence.



Il remplace le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré qui assurait lui-même cette fonction depuis le 30 juin dernier en remplacement de Chérif Sy, limogé.



Le nouveau ministre de la Défense nationale et des anciens secondait néanmoins depuis le 2 juillet, date de son installation, le président Kaboré en qualité de ministre délégué à la présidence du Burkina Faso chargé de la Défense.



Colonel-major à sa nomination comme ministre délégué, Aimé Barthélémy Simporé a été promu au grade de général de brigade le 25 août 2021.



Il était avant sa nomination au gouvernement, directeur général du Centre national d’études stratégiques du Burkina Faso (février 2020-juillet 2021). Il a été attaché de Défense près l’Ambassade du Burkina Faso à Washington (2014 à 2019).



Le 6 octobre dernier, le président Roch Kaboré avait nommé le général Gilbert Ouedraogo, nouveau chef d’état-major de l’armée burkinabè en remplacement du général Moise Miningou.