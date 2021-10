ONU: Le SG nomme le Suisse Daniel Endres Coordonnateur humanitaire pour l’Afrique de l’Est 

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a nommé jeudi, le Suisse Daniel Endres en tant que Coordonnateur humanitaire régional pour l’Afrique de l’Est.



Daniel Endres, qui a occupé plusieurs postes de haut niveau au siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), apporte avec lui une expérience de plus de 32 ans dans le domaine humanitaire, indique un communiqué du porte-parole du SG de l’ONU.



Il a aussi assumé un rôle de « leadership » dans des opérations complexes, y compris comme Représentant adjoint puis Représentant du HCR en Afghanistan, ajoute le communiqué.



Entré au HCR en 1989 comme adjoint chargé de la protection à Peshawar, au Pakistan, Daniel Endres a été ensuite juriste à Varsovie, entre 1991 et 1994, et Chef du Bureau auxiliaire du HCR à Aden, au Yémen, en 1995.