Côte d’Ivoire : Conférence internationale des Caisses de Dépôts

A l’issue de la 6e édition de la Conférence internationale des Caisses de Dépôts qui s’est tenue à Libreville le 27 octobre dernier, la Côte d’Ivoire a été désignée pour assurer la résidence du Forum des Caisses de Dépôt.

A cette occasion, Mme Patricia Danielle Manon, administrateur Directeur Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc) du Gabon, Présidente sortante, a passé le témoin à M. Lassina Fofana, Directeur Général de la Cdc de Côte d’Ivoire pour un mandat de 2 ans.

Le «Forum des Caisses de Dépôt» a pour mission de mettre en valeur et de diffuser le modèle de «Caisse de Dépôt» en promouvant son rôle dans la mobilisation de l’épargne, sa capacité à accompagner les politiques publiques et son statut de catalyseurs d’investissement de long terme, durable et productif.

Les Caisses de Dépôt sont des institutions financières publiques chargées de sécuriser, de conserver et de gérer une certaine épargne, confiée par la loi ou par mandat, et de la canaliser et de l’orienter vers des investissements de long terme, directs ou indirects, créateur de valeur.