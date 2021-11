Maroc : prochaine visite du BENNY GANTZ, MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, effectuera une visite officielle la semaine prochaine au Maroc pour finaliser des accords de coopération sécuritaire entre les deux pays. C’est la première visite d’un ministre israélien de la Défense au Royaume chérifien.

Cette visite prévue le 24-25 novembre à Rabat rentre dans le cadre des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon des sources médiatiques, le ministre israélien avec son homologue marocain signeront un protocole d’accord de coopération en matière de défense.

Selon des sources israéliennes, cette visite a également pour but de « développer une industrie nationale de production de drones censés renforcer la puissance aérienne du Maroc ». Il sera aussi question de la vente de la célèbre arme de Rafael Advanced Defense Systems, le système antiaérien Iron Dôme.

Rabat devrait pouvoir disposer de l’un des systèmes de défense aérienne les plus puissants au monde. Israël préparant en cela la vente de son célèbre Dôme de fer à son allié stratégique en Afrique du Nord, croit savoir le site espagnol militaire Info Defensa.

Le Dôme de fer israélien est un système antimissile destiné à neutraliser des attaques ennemies. Chaque batterie comprend un radar de détection et de pistage, un logiciel de contrôle de tir et trois lanceurs équipés chacun de 20 missiles d’interception. Le système permet d’abattre en vol des engins tirés d’une distance de 4 à 70 km. Chaque batterie de tir coûte environ 500.000 dollars et chaque missile 60.000 dollars. Selon les Israéliens, une batterie serait en mesure de défendre efficacement une ville de 100.000 habitants.

Pour rappel, le Maroc, les Etats-Unis et Israël célèbreront, le 22 décembre prochain, le premier anniversaire de la signature à Fès, ville spirituelle du Maroc, de la déclaration tripartite.

Cette Déclaration Conjointe porte sur : promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante, poursuivre la coopération dans les domaines du commerce, de la finance et de l’investissement, en matière d’innovation et de technologie, d’aviation civile, de visas et de services consulaires, de tourisme, d’eau, d’agriculture et de sécurité alimentaire, de développement, d’énergie et de télécommunications, et dans d’autres secteurs qui pourraient être définis d’un commun accord et de procéder à la réouverture des bureaux de liaison à Rabat et à Tel-Aviv.

Entre le Maroc et Israël, plusieurs lignes aériennes ont été ouvertes par les compagnies El Al et Israir. Le 12 décembre prochain, RAM, le transporteur national marocain, va également lancer des vols directs vers Tel-Aviv, à raisons de trois fréquences hebdomadaires.