Burkina Faso: 29 terroristes tués et onze militaires blessés 

Au moins 29 terroristes ont été éliminés, samedi, lors d’une attaque contre des unités des forces de défense et de sécurité dans le nord-ouest du Burkina Faso, a annoncé dimanche l’armée.

Le bilan fait état également de Onze militaires ont été blessées. Ces attaques seraient menées par des combattants du Groupe de Soutien à l’islam et aux Musulmans (GSIM).

Samedi, « des positions d’unités militaires et de gendarmerie en (mission de) contrôle de zone dans la localité de Gomboro » dans la région de la boucle du Mouhoun, « ont été la cible d’une attaque menée par des individus armés », indique un communiqué de l’état-major des armées.

« Les combats ont causé des blessures à 11 militaires qui ont été pris en charge. La riposte et la contre-offensive des unités ont permis de neutraliser 29 terroristes et de récupérer un important lot de matériels de combat parmi lesquels de l’armement, des moyens roulants et des moyens de communication », selon le communiqué.

Plusieurs fusils d’assaut AK-47 et PKM, une quarantaine de chargeurs, un lance-roquette RPG7, une dizaine de motos, des radios pour la communication et des téléphones portables, ont été saisis selon la même source.

Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des assaillants terroristes et criminels dans les régions du nord et de l’est, proches du Mali et du Niger.