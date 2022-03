Sénégal : accompagnement des jeunes entrepreneurs

Le gouvernement sénégalais, via sa Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), va accompagner 1.000 nouveaux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans sur l’ensemble du territoire, a indiqué mardi Pape Amadou Sarr, délégué général au DER.

Il a précisé à Dakar que ceci se fera grâce à un programme baptisé Juuniy Gaïndé (1.000 lions en langue wolof). Ce dernier, a dit M. Sarr, « va accompagner les entrepreneurs que nous allons sélectionner dans notre portefeuille à partir d’un montant de cinq à dix millions de francs CFA (8.300 à 16.600 dollars) pour leur permettre d’être accompagnés et suivis pour le renforcement de leurs capacités, mais aussi les accompagner financièrement afin de leur permettre de devenir des champions ».

Il a ajouté que Juuniy Gaïndé allait porter sur la mutualisation des programmes et dispositifs existants de la DER/FJ et de ses partenaires pour une rationalisation des actions et une cohérence d’ensemble.