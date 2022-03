Niger : 10 civils tués par le groupe Boko Haram dans le sud-est 

Au moins dix personnes ont été tuées, dans la nuit de lundi à mardi, au Niger dans une série d’attaques par le groupe terroriste islamiste nigérian Boko Haram dans la commune de Gueskérou (sud-est).

Selon un élu de la commune, située à une trentaine de kilomètres de Diffa, la grande ville du Sud-Est nigérien, des assaillants « du groupe Boko Haram, venus à pied », ont attaqué plusieurs villages.

« Six personnes ont été tuées dans le village de Fiego, deux tuées à Ngarwa-Lawandi et deux tuées à Ngarwa-Koura. Toutes les victimes sont des hommes et tous ont été tuées par armes à feu », a déclaré l’élu à des médias.

Le bilan pourrait s’alourdir, le village de Lada situé sur la commune de Diffa ayant également été attaqué, indiquent plusieurs sources.

Selon Maman Kaka Touda, un responsable de l’ONG Alternative espace citoyen (AEC), « vingt personnes ont été assassinées » dans ces attaques attribuées à Boko Haram dont « dix à Lada », a indiqué dans un tweet.