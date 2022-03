Mali : circulation interdite de civiles suite à l’opération militaire  »Maliko »

Les autorités militaires maliennes ont décidé d’interdire strictement toute circulation de civiles dans les zones de la forêt de Wagadou et de Gringalé, où se déroule l’opération militaire »Maliko » près de la frontière avec la Mauritanie a indiqué, dimanche, le gouvernement de la Transition dans un communiqué.

L’objectif de cette interdiction de circulation de personnes civiles vise « d’une part, à prévenir toute dégradation de l’excellente relation séculaire de bon voisinage entre la Mauritanie et le Mali, et, d’autre part, pour préserver l’intégrité physique, ainsi que les biens des citoyens maliens et mauritaniens ».