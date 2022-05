Algérie : les dessous des changements qui secouent les services de renseignement

L’institution militaire algérienne, qui façonne la vie politique depuis l’indépendance du pays, est en proie à d’inquiétantes luttes intestines.

Le Général Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a nommé samedi 14 mai 2022, le Général Djamel Kehal Majdoub, aux fonctions de Directeur Général de la Documentation et de la Sécurité Extérieure (DGDSE), en remplacement du Général Noureddine Mokri.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), le Général Chengriha a donné ses instructions et ses orientations aux cadres de cette direction.

Le général Noureddine Mokri ainsi que plusieurs officiers, dont ceux de l’armée de l’air et de la sécurité relevant des services de renseignement militaires et civils, ont été limogés, incarcérés ou écartés de leurs postes, à cause de leurs rapports jugés embarrassants sur la situation en Algérie, sur le plan de défense interne et la politique régionale.

Selon nos sources, les experts militaires et civils algériens, étaient contre les visites programmées du président Abdelmadjid Tebboune et ses ministres à l’étranger, la fermeture de l’espace algérien aux avions militaires français, ainsi que le transit de matériels militaires étrangers en provenance des pays de l’Est vers le Mali et certains autres pays du Sahel et d’Afrique.