FAO : 60 millions de dollars pour la sécurité alimentaire en Angola

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé avoir débloqué un montant de 60 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola.

« Ce montant s’ajoute aux 38 millions de dollars mis à disposition en 2021 dans le cadre des programmes de la FAO liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture familiale et de chaînes de valeur, et la résilience au changement climatique », a indiqué le directeur général de l’organisation onusienne, Qu Dongyu, dans une rencontre virtuelle avec les responsables angolais.

Il a de même réitéré le soutien de la FAO aux projets visant à améliorer la résilience du secteur productif primaire, notamment à travers le renforcement des capacités, afin de stimuler la productivité et la reprise économique dans le pays ainsi que dans le contient africain.

Par ailleurs, M. Dongyu a mis l’accent sur l’importance des réformes menées par la FAO, soulignant qu’au lieu de se concentrer uniquement sur la distribution de nourriture, l’organisation adopte désormais des stratégies visant à promouvoir la solidarité et l’échange d’expériences entre les États membres d’une même région ou de régions confrontées aux mêmes défis à la recherche de solutions locales intégrées.