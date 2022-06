Côte d’Ivoire : Aménagement et gestion des réserves naturelles

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable, à travers l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) a validé, jeudi à Abidjan, les Plans d’aménagement et de gestion de la réserve naturelle de Dahliafleur, à Bingerville, du parc national de la Marahoué à Bouaflé et de la réserve de faune d’Abokouamékro, située au centre du pays entre Dimbokro et Yamoussoukro.

L’adoption de ce plan de gestion permet à l’OIPR, aux acteurs concernés, dont les communautés villageoises riveraines, de bénéficier d’un document cadre officiel pour mieux planifier la gestion durable des Parcs nationaux et réserves (PNR).

A ce jour, 10 plans d’aménagement sur 11 ont été validés à savoir le Banco, le Mont Sangbé, les îles Ehotilé, Azagny, Lamto, le Haut-Bandama, Mont Nimba, Abokouamékro, Dahliafleur et la Marahoué.