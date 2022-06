Somalie: La BM approuve 143 millions de dollars pour l’insécurité alimentaire

Les fonds soutiendraient la réponse du pays à la sécheresse par le biais de transferts monétaires au profit de 500.000 ménages, a indiqué la directrice de la Banque mondiale (BM) pour la Somalie, Kristina Svensson.

« Nous tirons parti des partenariats avec les acteurs humanitaires pour atténuer la situation avant de perdre davantage de vies et de moyens de subsistance », a-t-elle ajouté dans un communiqué publié à Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

L’institution financière a souligné que ce financement donnerait un coup de pouce supplémentaire à la réponse du pays à la sécheresse et assurerait la continuité du programme régulier de filet de sécurité. Ce dernier fournit une aide en espèces devenue indispensable aux ménages pauvres et vulnérables.

Le nombre de personnes dépendant de l’aide humanitaire et de la protection devrait atteindre 7,7 millions de personnes en 2022, et on estime à trois millions les personnes déplacées à l’intérieur du pays, principalement à cause de la sécheresse.