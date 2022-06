HCR : Demande d’aide pour les réfugiés en Afrique de l’Est

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé mardi à une aide de 42,6 millions de dollars pour aider des millions de personnes affectées par la sécheresse dans la Corne de l’Afrique.

Dans un communiqué publié mardi, le HCR a précisé que ces financements vont apporter une assistance d’importance vitale et une protection à quelque 1,5 millions de réfugiés, de déplacés intérieurs et de communautés d’accueil locales affectés par la sécheresse en Ethiopie, au Kenya et en Somalie.

« Cette sécheresse, qui vient nous rappeler vivement l’impact dévastateur de la crise climatique mondiale, est la pire que cette région ait connu en quarante ans et elle marque le point culminant de quatre saisons des pluies insuffisantes d’affilée », a affirmé la porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, dans le communiqué.