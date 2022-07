Guinée-Bissau : Umaru Sissoco Embalo est le  nouveau président de la CEDEAO 

Le 61ème sommet ordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a désigné, dimanche à Accra, au Ghana, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, comme son nouveau président.

Le sommet de la CEDEAO a également désigné le diplomate gambien, Omar Touray en qualité de nouveau président de la Commission de l’Institution.

Au cours de ce sommet, les dirigeants ouest-africains ont décidé de nommer Patrice Talon, le président béninois, «Champion de la Cedeao» pour le retour des biens culturels en Afrique de l’Ouest, et Nana Akufo-Addo «champion pour la lutte contre le changement climatique».

Les chefs d’États et de gouvernement ouest-africains ont également relevé les défis qui se posent à la sous-région, notamment le retour à l’ordre constitutionnel au Mali, en Guinée et au Burkina Faso et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Lors de leur réunion, les dirigeants ouest-africains ont levé les sanctions commerciales et financières qui étouffaient depuis janvier le Mali.

Ils sont également parvenus à un accord avec le Burkina Faso sur un calendrier de 24 mois avant le retour des civils au pouvoir à compter du 1er juillet 2022.

Les leaders ouest-africains ont par ailleurs rejeté les 36 mois de transition proposés par les autorités guinéennes sans annoncer de nouvelles sanctions contre ce pays.