Nigeria : Technologies de l’information et de la communication (TIC)

Le gouvernement fédéral du Nigeria a annoncé avoir signé un accord de partenariat avec le chinois Huawei et l’américain Cisco pour former les citoyens nigérians sur les TIC avancées. L’objectif de cette initiative est de préparer les populations à la quatrième révolution industrielle qui se prépare.

Dans le cadre de ce partenariat tripartite, au moins 300 académies seront créées à travers le Nigeria. Elles devraient permettre de former pas moins de 30.000 personnes.

Selon Isa Pantami, ministre des Communications et de l’Économie numérique, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour atteindre l’objectif de 95% d’alphabétisation numérique dans le pays d’ici 2030.

Plus tôt cette année, le gouvernement a signé un accord similaire avec Microsoft pour former 5 millions de Nigérians, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Ces ambitions sont mentionnées dans la National Digital Economy Policy and Strategy 2020-2030, dévoilée en novembre 2021 par le président Muhammadu Buhari.