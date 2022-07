Burkina Faso : 56 terroristes « neutralisés » dans une opération conjointe avec le Niger  

Les Forces armées burkinabè et nigérienne ont neutralisé entre le 26 juin et le 10 juillet, au moins 56 terroristes dans le cadre de l’opération Koural dans les zones de Seytenga, de Solhan et de Sebba, selon un communiqué de l’armée burkinabè.

L’armée burkinabè et nigérienne ont mutualisé une fois de plus, leurs renseignements et leurs armes pour traquer les groupes armés qui sévissent sur leurs frontières communes.

Dans le cadre de l’opération Koural (26 juin-10 juillet 2022), 15 terroristes ont été neutralisés dans une base près de Seytenga, selon un communiqué de l’armée burkinabè transmis lundi à l’AIB.

La même source fait état de 19 terroristes et d’une base logistique neutralisés aux environs de Solhan.

22 autres terroristes ont été neutralisés aux portes de Sebba dans un accrochage note l’armée qui a cependant enregistré quatre blessés.