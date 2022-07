Burkina Faso : 11 terroristes neutralisés dans le Yagha

L’armée burkinabè a annoncé mardi avoir « neutralisé » onze terroristes en riposte à des actions perpétrées par des terroristes contre les populations de Guissingori, dans la province du Yagha.

Un communiqué de l’armée indique que les unités militaires de Sebba, en coordination avec les volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont tendu une embuscade aux terroristes lors de leur mouvement retour le dimanche 17 juillet.

Le bilan fait état d’onze terroristes tués et la saisie d’une vingtaine de motos, de l’armement et une importante quantité de munitions. Des moyens de communication, du carburant et des vivres ont également été récupérés ou détruits.

Cette opération fait suite à une attaqué armée des jihadistes où une dizaine de civils ont été tués dimanche à Guissingori.

La localité de Guissingori se trouve dans la province du Yagha, frontalière du Niger, l’une des zones les plus touchées par les violences jihadistes dans le pays.

Depuis 2015, le Burkina Faso est le théâtre des attaques attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe terroriste Etat islamique, qui ont fait des milliers de morts et 1,9 million de déplacés.