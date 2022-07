Gambie : La BAD octroie 3,5 millions pour la production alimentaire

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), à travers son guichet FAD, a approuvé, vendredi dernier à Abidjan, un don de 3,5 millions de dollars à la Gambie destiné à mettre en œuvre un projet de transformation de la chaîne de valeur du riz.

Le financement additionnel est destiné à la fourniture d’intrants subventionnés et à appuyer des réformes politiques destinées à accroître la production alimentaire, indique un communiqué de l’institution panafricaine.

En mai 2022, face à l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le gouvernement de la Gambie a sollicité le soutien de la Banque africaine de développement pour l’appuyer à répondre à ses besoins de production alimentaire pour 2022 et 2023.

Ce projet de financement supplémentaire va s’appuyer sur les systèmes de distribution de semences et d’engrais qui ont été mis en place en Gambie avec le soutien de la Banque et utilisera les approches numériques pour fournir des intrants subventionnés intelligents aux agriculteurs et aux populations vulnérables telles que les femmes et les jeunes.