Niger : Projet d’uranium Dasa de la compagnie minière Global Atomic

La compagnie minière Global Atomic fait un pas de plus vers l’entrée en production de son projet d’uranium Dasa au Niger. Elle a notamment confié à l’entreprise Enernet Global la mission de développer une solution électrique hybride pour assurer les besoins énergétiques de la future mine.

Dans le détail, la centrale qui devrait être mise en service d’ici 2023, fournira 16 MW d’énergie solaire avec un système de stockage d’énergie par batterie de 15 MWh. Une centrale diesel de secours de 16 MW est également prévue. Ainsi, 35% de l’énergie qui alimentera la mine proviendra de sources renouvelables et cela devrait réduire de 27.000 tonnes les émissions annuelles de carbone.

« Nous nous sommes engagés à faire de Dasa le plus grand et le plus riche producteur d’uranium d’Afrique ; et Enernet nous aidera à devenir l’un des leaders de l’industrie minière en matière de faibles émissions », commente Stephen Roman, PDG de Global Atomic.