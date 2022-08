Somalie : Un million de personnes déplacées à cause de la sécheresse

Un million de personnes ont été déplacées à cause de la sécheresse en Somalie, ont indiqué l’ONU et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

Plus de 755.000 personnes ont été déplacées cette année à l’intérieur du pays en raison de la grave sécheresse qui frappe la Corne de l’Afrique, ce qui porte le chiffre total à 1 million de personnes déplacées depuis janvier 2021, date du début de cette sécheresse.

Le directeur du NRC en Somalie, Mohamed Abdi, a déclaré que la famine hante désormais le pays entier, soulignant que de plus en plus de familles sont obligées de tout abandonner car il n’y a littéralement plus d’eau ni de nourriture dans leurs villages.

Le responsable a, à cet effet, appelé à l’augmentation du financement de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

La Somalie connaît une période de sécheresse historique depuis deux ans. Une situation qui n’a pas été observée depuis plus de 40 ans, selon les deux organisations.