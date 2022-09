Gabon : Enseignement de l’anglais dans le Grand Libreville

Un dispositif expérimental d’enseignement de l’anglais dans le Grand Libreville a été annoncé après l’adhésion du Gabon comme membre du Commonwealth.

Afin d’être aux normes des programmes anglo-saxons en matière d’éducation, le « dispositif expérimental » permettra à plusieurs établissements publics allant du pré-primaire aux deux premières classes du primaire d’expérimenter l’enseignement de la langue anglaise dès le plus jeune âge.

Ce dispositif est nécessaire pour permettre aux apprenants de manier le plus tôt la langue de Shakespeare, selon la presse.

« Dès le plus jeune âge, l’enfant a une extraordinaire capacité d’apprentissage et d’absorption de deux ou plusieurs langues à la fois. Cette étape introductive va aboutir à la conception de nouveaux curricula avec la révision annoncée des programmes et méthodes d’apprentissage de l’anglais dans le programme scolaire gabonais » a déclaré Adrien Makaya, directeur général de l’Institut pédagogique national (IPN).

Le dispositif expérimental constitue un tournant majeur et représente une opportunité historique en termes de développement tant sur le plan éducatif que culturel, d’après la même source.