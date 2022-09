Angola : FAO  débloque 60 millions de $ pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a débloqué un fonds de 60 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola, un pays qui traverse sa pire sécheresse depuis des décennies.

« Ce montant s’ajoute aux 38 millions de dollars mis à disposition en 2021 dans le cadre des programmes de la FAO liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture familiale et de chaînes de valeur et la résilience au changement climatique », a indiqué le directeur général de l’organisation onusienne, Qu Dongyu, dans une rencontre virtuelle avec les responsables angolais.

Il a de même réitéré le soutien de la FAO aux projets visant à améliorer la résilience du secteur productif primaire, notamment à travers le renforcement des capacités, afin de stimuler la productivité et la reprise économique dans le pays ainsi que dans le contient africain.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Angola en Italie et représentante permanente de l’État angolais auprès de la FAO, Fátima Jardim, s’est félicitée du travail effectué et des réformes introduites dans le but de remédier aux problèmes d’alimentation, de nutrition et de développement dans le continent africain.