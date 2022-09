Sénégal : Alerte sur les débordements du fleuve Sénégal

Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement a indiqué jeudi que les niveaux d’eau du fleuve Sénégal étaient proches des côtes d’alerte, principalement dans les localités de Matam, Podor, Dagana et Richard et met en garde contre de potentiels débordements du cours qui pourraient survenir dans ces localités.

« Les données concernant le fleuve Sénégal recueillies ces dernières heures dans plusieurs stations hydrométriques indiquent des niveaux d’eau proches des cotes d’alerte », annonce le ministère sénégalais.

A Matam, le niveau d’eau, qui était à 7,58 mètres mercredi à 8 heures est monté à 7,68 mètres jeudi à la même heure, soit une remontée à 32 centimètres de la cote d’alerte qui est de 8 mètres, indique la même source.

Elle fait savoir qu’à Podor le niveau de l’eau qui était à 4,65 mètres le 07 septembre à 08 heures est monté à 4,68 mètres ce jeudi 08 septembre 2022 à 08 heures.

A Dagana, le niveau de l’eau qui était à 3,33 mètres le 07 septembre à 08 heures a certes baissé de 4 centimètres ce jeudi 08 septembre 2022 à 08 heures, mais reste toujours très proche de la cote d’alerte qui est de 3,5 mètres.

‘’Le niveau de l’eau à Richard-Toll, qui s’est stabilisé à 2,92 mètres ces deux derniers jours demeure proche de la cote d’alerte qui est de 3,35 mètres’’, selon le communiqué.

Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement met en garde contre de potentiels débordements du cours qui pourraient survenir dans les localités concernées en cas de survenue de fortes pluies au niveau haut du bassin de la vallée du fleuve Sénégal.

Les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal sont ainsi invités à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d’eau, avertit le ministère.