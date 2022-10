Afrique du Sud : Des manchots affectés par la grippe aviaire

Une colonie de manchots africains installée à Boulders Beach, une plage située près de la ville sud-africaine du Cap (1461 km de Pretoria), a été affectée par la grippe aviaire, a révélé mardi la Fondation d’Afrique australe pour la conservation des oiseaux côtiers.

«La souche hautement pathogène du H5N1 a affecté cette colonie, tuant jusqu’à présent un total de 28 pingouins», a déclaré le vétérinaire clinique au sein de la Fondation, David Roberts.

Il a ajouté que l’épidémie affecte une communauté d’environ 3.000 pingouins qui vivent dans cette colonie, ce qui requiert de surveiller la situation de très près afin d’éviter qu’elle n’empire.

Depuis l’année dernière, des milliers d’oiseaux ont été affectés par cette maladie à travers le monde, a-t-il poursuivi, notant que l’Afrique du Sud a perdu plus de 20.000 oiseaux de différentes espèces.

Des ONG et des experts sud-africains ont tiré la sonnette d’alarme face au déclin persistant de la population de manchots africains en Afrique du Sud.

La biologiste marine des parcs nationaux sud-africains (SANParks), Alison Kock, a mis en garde que « la population de manchots africains diminue de 5 à 10% par an et risque de disparaitre complètement d’ici 8 ans si des interventions urgentes ne sont pas menées pour remédier à cette situation ».

D’après le ministère sud-africain de l’Environnement, le nombre de manchots africains endémiques a considérablement diminué durant les dernières années, passant d’environ 52.000 couples en 2004 à 13.200 en 2019.