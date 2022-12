Guinée : Taux moyen de l’inflation autour de 12%

Le taux de croissance pour 2022 en Guinée va se situer autour de 4,7%, grâce notamment aux performances d’un secteur minier en pleine expansion, a indiqué le ministre guinéen de l’Economie et des Finances, Moussa Cissé.

En revanche, le taux moyen de l’inflation sera de 12% à cause de la hausse des prix des produits alimentaires. De septembre 2021 à aujourd’hui, la Guinée a mobilisé auprès de ses partenaires plus de 400 millions de dollars dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, a déclaré le ministre.

L’arrivée de ces fonds pour le développement a été facilitée grâce aux multiples réformes engagées au niveau de la gouvernance économique, financière et monétaire, ainsi qu’à la lutte contre le détournement des fonds publics, a souligné M. Cissé ajoutant que ceci a permis de rétablir un climat de confiance entre la Guinée et ses partenaires au développement.

Il a notamment cité l’accord avec la Banque africaine de développement (BAD) pour 33 millions de dollars, celui avec la Banque arabe pour le développement en Afrique (BADEA) pour 55 millions de dollars ou encore avec le Fonds monétaire international (FMI) pour 69 millions de dollars. D’autres sommes ont été mobilisées auprès d’autres partenaires stratégiques pour financer des projets et des programmes de développement en faveur des populations.