Afrique du Sud : Un braconnier condamné à 17 ans de prison 

Un braconnier de rhinocéros a été condamné à 17 ans de prison par le tribunal de Skukuza, dans la province sud-africaine de Mpumalanga, a annoncé l’Autorité sud-africaine des poursuites pénales (NPA).

«Le mis en cause, âgé de 40 ans, a été reconnu coupable d’un train d’infractions liées au braconnage, notamment l’intrusion, la possession d’une arme à feu et de munitions, le meurtre d’un rhinocéros, la possession d’une hache et le complot en vue de commettre une infraction», a déclaré la porte-parole provinciale de la NPA, Monica Nyuswa.

Elle a ajouté que les faits remontent à 2019 lorsqu’une patrouille de routine menée par les gardes forestiers a permis de localiser une carcasse de rhinocéros qui venait d’être tué, notant les traces laissées par les braconniers ont mené les autorités jusqu’à leur cachette.

«Deux suspects ont été ainsi retrouvés en possession d’un fusil de chasse et de deux cornes de rhinocéros fraîchement découpées. Ils ont ensuite été arrêtés, tandis que l’un d’eux s’est enfui après avoir été libéré sous caution», a-t-elle poursuivi.