Nigeria: un prêtre tué et cinq fidèles enlevés 

Des hommes armés ont tué dimanche un prêtre catholique et enlevé cinq fidèles, lors de deux attaques distinctes dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué des sources policières.

Vers 02h00 GMT dans le village de Kafin-Koro (centre), dans l’Etat du Niger, des individus armés désignés localement comme des « bandits » ont incendié la résidence d’un prêtre, qui est mort brûlé vif, a affirmé le porte-parole de la police de cet Etat, Wasiu Biodun.

« Ils ont mis le feu à la maison du père Isaac Achi, après avoir échoué à y accéder. Malheureusement, les bandits ont incendié la maison, tandis que ledit révérend père a été brûlé vif », a-t-il dit. Les assaillants ont blessé par balle un autre prêtre, alors qu’il tentait de s’échapper: « le corps sans vie du père Isaac a été retrouvé tandis que le père Collins a été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné », a précisé le porte-parole.

Dans une autre attaque quelques heures plus tard, des « bandits » ont pénétré dans une maison du village de Dan Tsauni (district de Kankara, nord-ouest), dans l’Etat de Katsina, et ont enlevé cinq fidèles qui se préparaient à se rendre à la messe dominicale dans une église voisine.



« Les terroristes se sont emparés de cinq personnes dans la maison, ont tiré sur un prêtre à la main et se sont enfuis avec les cinq otages », a indiqué le porte-parole de la police de l’Etat, Gambo Isa, ajoutant que le prêtre a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Par ailleurs, les forces de sécurité nigérianes ont libéré dimanche 12 personnes qui avaient été kidnappées la semaine dernière par des hommes armés dans une gare du sud du pays, ont indiqué les autorités locales.



Une trentaine de personnes qui attendaient leur train dans l’Etat d’Edo pour Wari, plus au sud, avaient été enlevées lors la prise d’assaut de la gare, le 7 janvier.

« Douze des 14 victimes qui étaient toujours prises en otage durant l’attaque de la gare d’Igueben ont été libérées par une équipe regroupant plusieurs unités », a affirmé le responsable de l’Information de l’Etat d’Edo, Chris Osa Nehikhare.