Mali : Nouveaux matériels de guerre russes  payés par l’Algérie 

L’armée malienne s’est dotée de plusieurs avions de chasse et d’hélicoptères remis officiellement, jeudi, par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, au chef d’état-major de l’armée de l’Air, le général de Brigade Aliou Boi Diarra, selon l’agence malienne de presse.

Ces nouvelles acquisitions, toutes de conception russe, financées pour des centaines de millions de dollars par le régime algérien du général Saïd Chengriha, se composent d’avions de chasse et d’appui-feu de type Sukhoi 25, d’avions d’attaques et d’entrainement de type Albatros L-39 et d’hélicoptères de manœuvres de type Mi-8.

Cette remise, intervenue la veille du 62è anniversaire de l’Armée malienne, s’est déroulée à l’aéroport international président Modibo Keita-Sénou.

Elle a enregistré la présence de l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko.

Ces vecteurs aériens sont destinés à des actions variées sur le terrain des différents théâtres d’opération. Les Sukhois 25 sont des avions de chasse, d’attaque au sol et de lutte anti-char. Ils peuvent, également, effectuer des missions de bombardement, d’appui feu et de reconnaissance.

Quant aux Albatros L-39, ce sont des avions d’attaques légers air-air et air sol. Ces appareils sont conçus pour les missions de surveillance frontalière, d’appui feu, de bombardement et de reconnaissance.

Les Mi-8 sont des hélicoptères de manœuvre tactique. Ils sont destinés à l’appui mouvement des troupes au sol. Mais, également, au transport de troupes et de matériels, de largage, de recherche et de sauvetage.

C’est la dernière livraison du genre rendue publique par les autorités. De semblables avaient eu lieu en mars et août 2022.

Après le départ de la force française Barkhane, l’Algérie a actuellement main libre au Mali et dans d’autres pays du Sahel.