Somalie: 6 morts dans une attaque terroriste à Mogadiscio

Un bilan provisoire fait état d’au moins six personnes tuées, dimanche, dans une attaque terroriste visant le siège de la municipalité de la capitale somalienne Mogadiscio, selon la police locale.

Une explosion déclenchée par un kamikaze, membre du groupe terroriste Al Shebab, a endommagé des bâtiments près de la municipalité, a déclaré un porte-parole de la police somalienne, Sadik Dubishe, notant que la détonation a été suivie d’un échange de tirs entre les terroristes et les forces de la sécurité.

Cinq assaillants ont été tués lors des échanges de tirs, tandis que le sixième s’est fait exploser, a explique à la presse M. Dubishe.

L’attaque a été revendiquée par le groupe Al-Shabab, affilié à Al-Qaïda, qui a intensifié ses opérations ces dernières semaines, après que le gouvernement a lancé une offensive pour rétablir la paix dans le pays.

Vendredi, plus de 100 éléments du groupe terroriste ont été tués après avoir attaqué une base militaire somalienne dans la région de Galgudud (centre). L’armée somalienne déplore sept soldats lors de cette attaque.