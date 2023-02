Kenya : L’expansion de l’agriculture irriguée dans les régions sèches

Le gouvernement kényan a annoncé son intention de réhabiliter les systèmes existants d’irrigation et d’en créer de nouveaux, dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et la valeur ajoutée, appelant les agriculteurs à adopter une irrigation intelligente face au climat.

Le Secrétaire principal des Zones arides et semi-arides, Idris Dakota, a affirmé que l’État fera tout son possible pour soutenir l’expansion de l’agriculture irriguée dans les régions sèches du pays, notant que les systèmes d’irrigation permettront aux agriculteurs de faire pousser des cultures avant et après la saison des pluies et d’améliorer la sécurité alimentaire nationale.

Il a déclaré que l’amélioration des systèmes d’irrigation fait partie d’une stratégie gouvernementale plus large visant à accroître la productivité et la sécurité alimentaires.

Le responsable gouvernemental a noté que les petits exploitants agricoles dans de nombreuses régions du pays sont confrontés à un problème d’insécurité alimentaire en raison des sécheresses induites par le climat et du manque d’utilisation efficace des systèmes d’irrigation.