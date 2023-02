Burkina Faso : Douze civils et six soldats  tués dans deux attaques 

Au moins dix-huit personnes dont six soldats ont été tuées samedi lors de deux attaques terroristes dans le nord et l’est du Burkina Faso, ont indiqué des sources locales et sécuritaires.

« Samedi après-midi, des hommes armés ont attaqué Bani », une localité située à environ 40 km de Dori dans la région du Sahel (nord), a déclaré un habitant et « on déplore douze morts selon le premier bilan ».

Il a précisé que les hommes armés « ont ciblé le commissariat de police, la mairie et une école ». « Des concessions (habitations) et une mosquée ont été touchées par les tirs des assaillants avant la riposte de forces de défense et de sécurité », a-t-il ajouté.

Une source sécuritaire a confirmé l’attaque en évoquant « un lourd bilan », sans donner de chiffre, notant qu’il y avait « des cas de personnes portées disparues, mais on continue les recherches ». « Plusieurs individus armés ont également été neutralisés dans la riposte et la traque qui a suivi », a-t-elle affirmé.

Le même jour dans la région de l’Est, six soldats ont été tués dans l’explosion d’un engin explosif improvisé, selon des sources sécuritaires.

« Des éléments du détachement militaire de Diapaga effectuaient une mission de patrouille » lorsque leur véhicule « a sauté sur une mine sur l’axe Diapaga-Partiaga », a-t-on précisé.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans la spirale de la violence jihadiste apparue au Mali quelques années auparavant et qui s’est étendue au-delà de ses frontières.