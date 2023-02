Mali: Expulsion du chef de la division des droits humains de l’ONU

Le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a « profondément regretté » lundi l’expulsion de Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, chef de la division des droits de l’homme de la mission de l’ONU (Minusma) au Mali au moment où celle-ci évoque un possible retrait de ses troupes.

« Je regrette profondément la décision des autorités maliennes de déclarer mon représentant, Guillaume Ngefa, persona non grata et de lui ordonner de quitter le pays dans les 48 heures. J’ai été très troublé par les intimidations et le harcèlement dont il a fait l’objet dans les médias sociaux ces derniers mois », a déclaré Volker Türk dans un communiqué.

« Le personnel des Nations unies ne doit jamais être menacé ou sanctionné pour avoir fait son travail, qui est basé sur la Charte des Nations unies », a-t-il ajouté.

Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été déclaré « persona non grata » et « devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures », a indiqué dimanche la junte au pouvoir, qui l’accuse d' »agissements déstabilisateurs et subversifs », alors qu’il se trouvait déjà hors du pays lorsque la décision a été communiquée, selon l’ONU.