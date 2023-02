Kenya : La sécheresse a tué plus de 2,6 millions de bétail 

Plus de 2,6 millions de décès de bétail ont été signalés au Kenya en raison de la sécheresse prolongée en cours, a annoncé mardi l’Autorité nationale de gestion de la sécheresse (NDMA).

Le directeur général de la NDMA, Hared Hassan, a déclaré que le secteur de l’élevage subit d’énormes pertes dues aux sécheresses récurrentes, relevant que les pertes dues aux décès sont estimées à 226 milliards de shillings.

« De plus, la faible production de lait a contribué à des taux de malnutrition élevés dans les comtés arides et semi-arides, » a-t-il ajouté, dans un exposé sur l’impact des courtes pluies de 2022 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Selon l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), au moins 36,1 millions de personnes dans la région ont été touchées par la sécheresse et sont confrontées à des niveaux accrus d’insécurité alimentaire.