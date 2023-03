Nigeria : 16 personnes tuées dans le nord-ouest du pays

Au moins 16 personnes ont été tuées lors d’une attaque dans le nord-ouest du Nigeria, selon les autorités dimanche.

Des hommes armés ont pris d’assaut la zone de gouvernement local de Zangon Kataf, dans l’État de Kaduna, et ont ouvert le feu samedi après une confrontation avec la police à un poste de contrôle, a indiqué Yabo Ephraim, porte-parole du gouvernement local.

Les assaillants étaient de l’ethnie Fulani, un groupe d’éleveurs essentiellement nomades qui sont engagés dans un long conflit avec les agriculteurs pour un accès limité à l’eau et à la terre, a précisé M. Ephraim, ajoutant qu’avant la fusillade, une bagarre avait éclaté entre quelques villageois et un petit groupe d’hommes Fulani.

Ces derniers ont quitté les lieux et sont revenus plus tard en plus grand nombre, armés de fusils et de machettes, a-t-il fait savoir.

« Ils se sont postés stratégiquement à certains endroits et ont commencé à ouvrir le feu dans la communauté. Ils les ont poursuivis jusque dans leurs maisons », a poursuivi le porte-parole du gouvernement local.