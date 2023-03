L’ONU : La RDC appelle à l’application des sanctions contre le  Rwanda

La République démocratique du Congo (RDC) a demandé à la délégation du Conseil de sécurité lors de son récent séjour en RDC que tous les rapports existants (Rapport Mapping et le rapport des experts des Nations Unies), soient examinés afin d’appliquer les sanctions contre le Rwanda.

Dans le mot introductif de son intervention, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula , a rappelé le sens des visites du Président français, Emmanuel Macron et surtout celle de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant dans la foulée les attentes du peuple congolais.

«L’objet de la rencontre était de voir ce que nous pouvons faire ensemble avec les Nations Unies, comment faire en sorte que le partenariat entre les Nations Unies et la RDC s’améliore et comment faire pour que la MONUSCO soit en phase avec la population congolaise et que les Nations Unies apportent des solutions», a relevé Christophe Lutundula sur la visite de la délégation du Conseil des sécurité des Nations Unies en RDC.

Concernant la MONUSCO, Christophe Lutundula a plaidé pour des réajustements. « Si on veut réellement redorer l’image ternie de la MONUSCO, il faut procéder par des ajustements. Ça ne sert à rien d’obtenir des résultats si le mandat de la MONUSCO n’est pas musclé », ajoutant que « d’ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies avait bel et bien reconnu que la MONUSCO n’est pas à mesure de remplir sa mission et qu’on réfléchisse en profondeur, d’ajuster nos approches et nos méthodes de travail ».

Par ailleurs, quatre civils ont été tués samedi par l’armée rwandaise et le M23 à Sake dans le Nord-Kivu, selon un communiqué des Forces armées de la République démocratique du Congo (RDC).

« Les Forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec rigueur la poursuite des attaques continues des armées rwandaise et ses supplétifs du M23 sur les positions civiles au Sake (….) Ces terroristes ont pilonné au mortier 120 mm l’agglomération de Sake. Le bilan encore provisoire fait état de quatre civils tués et six autres blessés », indique le communiqué signé lundi par le porte-parole du gouverneur du Nord- Kivu, le Lieutenant-colonel Guillaume Ndjike.

Le 8 mars dernier, en violation du cessez-le-feu prévu mardi 7 mars 2023 par les Chefs d’Etat à Luanda, les M23/RDF ont attaqué les positions des FARDC à Karuba, sur l’axe Kibirizi- Rwindi ainsi que sur l’axe Pont Mabenga-Rwindi.

Lundi 7 mars, vers 16 heures 30, les mêmes agresseurs ont tiré plusieurs bombes au mortier 120 mm cette cité de Sake, dont deux orientées à la base de la MONUSCO de Mubambiro, rappellent des sources militaires.