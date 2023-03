Gambie : 33,7 millions de dollars de l’UE pour Gambia Renewable Energy

Le gouvernement gambien bénéficiera de 33,7 millions de dollars de la part de l’Union européenne (UE) en vue de renforcer son programme Gambia Renewable Energy (GRE), a indiqué l’organisation européenne.

Le financement est constitué d’une subvention de 25,3 millions de dollars et d’un prêt de 8,4 millions de dollars. Il vient renforcer « la mise en œuvre d’un programme de production sur et hors réseau, de transport et de distribution d’électricité renouvelable dans l’ensemble de la Gambie ». Il permettra un approvisionnement énergétique fiable grâce à une combinaison de panneaux solaires et batteries à plus de 1 000 écoles et 100 centres de santé, situés dans les zones rurales de la Gambie.

«Une fois opérationnel, le projet augmentera d’un cinquième l’approvisionnement énergétique en Gambie. En plus d’accroître l’accès à l’électricité dans les localités rurales, il soutient la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque à Jambur, près de Banjul, et le renforcement des infrastructures de transport et de distribution d’électricité », indique la note d’information.

Le GRE vise, à terme, à doter le pays d’une centrale photovoltaïque (PV) connectée au réseau et une station de stockage d’énergie par batterie (BESS), ainsi qu’un certain nombre de systèmes photovoltaïques hors réseau et d’unités BESS pour les cliniques de santé rurales, les écoles secondaires et les installations de fabrication et de stockage de produits alimentaires.

Il prévoit aussi des investissements de renforcement du réseau électrique pour améliorer la sécurité d’approvisionnement, réduire les pertes techniques et augmenter sa capacité d’absorption des énergies renouvelables.